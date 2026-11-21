Un fuerte siniestro vial se registró poco antes de las 5 de la mañana de este sábado en el kilómetro 111 de la Ruta Nacional 226, donde colisionaron frontalmente una Mercedes Vito y un Toyota Corolla.

Tras el impacto, una persona que viajaba como acompañante en el Toyota Corolla quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios.

Una dotación, a cargo del jefe del cuerpo, Federico Mancini, trabajó en el lugar durante aproximadamente una hora y media para llevar adelante las tareas de rescate. Debido a la magnitud del daño, los servidores públicos debieron cortar parte de la estructura del automóvil para poder liberar a la víctima.

En el lugar también intervino una ambulancia del SAME, que trasladó a uno de los heridos al Hospital Municipal Felipe A. Fossati. En tanto, el resto de las personas involucradas, que presentaban lesiones de carácter leve, fueron derivadas a la ciudad de Tandil.

Además, trabajó personal de Seguridad Vial para asistir en el operativo y realizar las actuaciones correspondientes.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el importante despliegue de los equipos de emergencia se extendió durante una hora y media debido a las complejas tareas necesarias para rescatar al ocupante del Corolla.