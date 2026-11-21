El automovilismo tendrá una cita destacada en Balcarce durante el próximo verano. En las últimas horas se confirmó que el Procar 4000 estará presente en el Autódromo Juan Manuel Fangio los días 20 y 21 de febrero, dando inicio a su calendario deportivo en nuestra ciudad.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, la confirmación llegó luego de una reunión que mantuvo el presidente de la categoría, Adrián Ciocci, con la subsecretaria de Turismo, Rocío Tufro, junto a integrantes de la Asociación Autódromo y el Auto Club Balcarce.

Cabe recordar que Ciocci ya había manifestado su intención de llevar la categoría al trazado balcarceño, una posibilidad que finalmente se concretó este viernes.

La llegada del Procar 4000 representa una importante noticia para el automovilismo local, teniendo en cuenta que Balcarce cuenta con varios protagonistas dentro de la categoría, entre ellos Alberghini, Gabilán, Tamagno y Ariel Ianni.

De esta manera, el Juan Manuel Fangio volverá a recibir actividad nacional y se prepara para vivir un fin de semana a puro automovilismo, con el atractivo de comenzar la temporada 2027 ante su público.