Convocan a una marcha por la muerte de un bebé

Este lunes a las 19.30, en plaza Libertad, se realizará una marcha para reclamar justicia por la muerte de un niño ocurrida durante el fin de semana en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Según se indicó en la convocatoria, el menor habría sido atendido en el sector de Pediatría del centro asistencial y falleció poco después, tras recibir el diagnóstico médico. Bajo la consigna #JusticiaPorFausto, familiares y allegados impulsan la movilización.

“Para el doctor todo era normal y nos mandó a casa. A las horas se murió en mis brazos”, escribió la madre del niño en redes sociales.

Por el hecho se inició una investigación para determinar las circunstancias del caso.