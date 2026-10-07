Convocan a una nueva peregrinación hacia la ermita de la Virgen del Rosario de San Nicolás

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la comunidad se prepara para peregrinar el próximo 17 de octubre. La salida será a las 9 desde la Parroquia Santa María y los participantes podrán sumarse durante el recorrido o esperar en Los Pinos para compartir la misa.

Con el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la comunidad se prepara para vivir una nueva peregrinación hacia la ermita de la Virgen del Rosario de San Nicolás de Los Pinos, en una jornada de encuentro, oración y fraternidad.

La convocatoria invita a vecinos y familias a caminar juntos, llevando sus intenciones y agradecimientos y compartiendo un recorrido marcado por la fe y la devoción a María.

La peregrinación se realizará el viernes 17 de octubre, con salida puntual a las 9 horas desde la Parroquia Santa María, ubicada en Av. Cereijo (31) y calle 30.

Quienes no puedan realizar todo el recorrido también tendrán la posibilidad de sumarse en Los Pinos, donde se prevé compartir la celebración de la misa en comunidad.

Desde la organización invitan a participar con familiares y amigos y a vivir la jornada con un espíritu de encuentro. Para quienes realicen la caminata, se recomienda llevar calzado cómodo, agua y abrigo.

La participación es libre y sin costo. Se solicita realizar una preinscripción únicamente por cuestiones organizativas, comunicándose al 2266-543801 (Berta).

La propuesta busca reunir nuevamente a la comunidad en torno a la fe y a una experiencia compartida de peregrinación, bajo la mirada de la Virgen del Rosario de San Nicolás.