Detuvieron a un hombre tras ser encontrado dentro de una vivienda

El hecho ocurrió este martes por la tarde en inmediaciones de calle 21 y 12. Familiares del propietario sorprendieron al sospechoso en el interior del inmueble, lograron reducirlo y dieron aviso a la Policía.

Un hombre fue aprehendido este martes por la tarde luego de ser encontrado en el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 21 y 12, en un hecho que es investigado como un presunto ingreso ilegítimo a una propiedad.

Según se informó, alrededor de las 17.15 horas ingresó un llamado al servicio de emergencias 911, alertando que vecinos del lugar tenían retenido a un masculino.

Al arribar personal de la Estación de Policía Comunal, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien manifestó que poco antes sus familiares habían encontrado al sujeto dentro del inmueble. Ante esta situación, lo persiguieron y lograron reducirlo hasta la llegada de los uniformados.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron entre las prendas del sospechoso un teléfono celular marca Motorola, con carcasa amarilla, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

De acuerdo con lo informado, la vivienda se encontraba sin traba en su ingreso, por lo que el hombre habría podido acceder sin mayores dificultades y sin provocar daños.

Con intervención del magistrado, Dr. De la Canale, se avaló el procedimiento policial y se dispuso la aprehensión y formación de una causa por el delito correspondiente. Una vez cumplidos los recaudos legales, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Asimismo, se indicó que el aprehendido posee antecedentes penales por hechos de similares características.