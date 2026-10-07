Realizarán una jornada de prevención sobre el juego online destinada a estudiantes

La actividad se llevará a cabo este jueves en el Salón de Actos de la Escuela de Educación Media N°1 y estará dirigida a estudiantes de los años superiores de Balcarce. Se desarrollará en dos horarios y contará con la presencia de la vicepresidenta de Loterías y Casinos, Laura García.

En el marco del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la provincia de Buenos Aires, este jueves se llevará adelante en Balcarce una jornada de concientización y prevención denominada “Alerta temprana sobre juego online”.

La propuesta tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Educación Media N°1, con dos encuentros previstos, a las 11 y a las 14 horas, y estará destinada a estudiantes de los años superiores de distintas instituciones educativas de la ciudad.

La jornada contará con la presencia de Laura García, vicepresidenta de Loterías y Casinos, quien fue especialmente invitada a participar por el concejal municipal Andrés Lombardini.

La iniciativa busca generar un espacio de información y reflexión entre los jóvenes frente al crecimiento de las apuestas online y los riesgos asociados al juego compulsivo, especialmente a partir del fácil acceso a las plataformas digitales.

De acuerdo con los datos difundidos en el marco de la actividad, el 60% de los jóvenes conoce a alguien que apuesta con dinero virtual, mientras que el acceso a este tipo de plataformas suele verse facilitado por estrategias de publicidad agresivas.

En este contexto, la propuesta apunta a fortalecer la prevención temprana, brindando herramientas para reconocer posibles situaciones de riesgo y promover un uso responsable de las tecnologías y las plataformas digitales.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas desde la provincia de Buenos Aires para abordar la problemática del juego compulsivo y poner especial atención en la población joven, uno de los sectores más expuestos al avance de las apuestas online.