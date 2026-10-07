La 22ª Fiesta Nacional del Postre abrirá con una jornada dedicada a la identidad y el aprendizaje

La celebración comenzará este viernes 9 de octubre en el predio de la Sociedad Rural. La primera jornada tendrá propuestas educativas, recreativas y participativas a cargo de instituciones de Balcarce.

La 22ª Fiesta Nacional del Postre (FNP) dará comienzo este viernes 9 de octubre en el predio de la Sociedad Rural, con una primera jornada que tendrá a la educación, la participación y la identidad local como protagonistas.

Más allá de la propuesta gastronómica que caracteriza al tradicional encuentro, la apertura contará con distintas actividades impulsadas por instituciones y espacios de la comunidad, destinadas a vecinos y visitantes y orientadas a conocer diferentes aspectos de la historia, el patrimonio y la identidad de Balcarce.

La agenda comenzará a las 14 horas, cuando la Escuela Primaria Nº 3 presente “Balcarce se recorre jugando”. Se trata de un juego didáctico que propone acercarse de manera entretenida a distintos aspectos de la ciudad, promoviendo el conocimiento y la valoración de su patrimonio.

A las 15, será el turno del “Club después del cole”, que ofrecerá una propuesta de cocina en vivo. La actividad sumará al encuentro un espacio recreativo y gastronómico pensado para compartir en familia. El programa municipal desarrolla habitualmente iniciativas que combinan el juego, el aprendizaje y la participación de niños y familias.

La programación continuará a las 16 horas con la presentación de “Identidad Secreta”, el juego de naipes creado por el Museo Histórico Balcarce (MUHBA). La propuesta reúne personajes históricos, lugares representativos y expresiones del arte local, y fue concebida como una herramienta lúdica para acercar la historia y el patrimonio de Balcarce a las nuevas generaciones.

De esta manera, la primera jornada de la Fiesta Nacional del Postre buscará ir más allá de la gastronomía y ofrecer también un espacio para conocer, aprender y valorar distintos aspectos de la identidad balcarceña, a través de propuestas surgidas de instituciones y espacios de la propia comunidad.

La FNP continuará durante el fin de semana largo con nuevas actividades gastronómicas, culturales, educativas y recreativas, cuya programación será dada a conocer progresivamente.