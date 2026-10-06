Un Renault Clio chocó contra un poste de alumbrado en avenida Eva Perón

Un siniestro vial se registró en la noche de este martes en avenida Eva Perón, entre calles 104 y 106, donde un automóvil Renault Clio impactó contra un poste de alumbrado público.
Según se pudo saber, el conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, habría sufrido una descompensación mientras circulaba por el sector, situación que habría provocado que perdiera el control del rodado.
El hombre viajaba acompañado por una mujer. Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para recibir asistencia médica.
En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, personal del SAME y agentes del área de Tránsito.
Como consecuencia del operativo, la zona permanece parcialmente cortada.