Reprogramaron la jornada de recolección de residuos electrónicos

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó que la jornada de la Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) fue reprogramada. La actividad, que estaba prevista inicialmente para el miércoles 14 de octubre, se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, de 8 a 13, en plaza Libertad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para su correcta gestión. Entre los elementos que se recibirán se encuentran computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes y videojuegos, entre otros.

La iniciativa tiene como objetivo promover una adecuada disposición de este tipo de residuos, favorecer la recuperación de materiales y evitar que los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso sean descartados junto con los residuos domiciliarios.

Desde el área de Ambiente invitaron a la comunidad a participar de la propuesta y a continuar incorporando hábitos responsables que contribuyan al cuidado y la preservación del ambiente.

La cita será el lunes 19 de octubre, de 8 a 13, en plaza Libertad. :::

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