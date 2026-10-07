Detuvieron a un joven acusado de cometer cuatro robos en distintos puntos de Balcarce

Personal de la oficina de GTO de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce llevó adelante una investigación a partir de cuatro hechos delictivos registrados en distintos sectores de la ciudad y logró identificar al presunto autor, un joven de 18 años.

La pesquisa incluyó el análisis de registros fílmicos aportados por propietarios de comercios y vecinos, además de imágenes obtenidas de las inmediaciones de los lugares donde ocurrieron los hechos. A partir de estas tareas, los investigadores lograron establecer que el mismo joven estaría vinculado con los distintos episodios y solicitaron una orden de allanamiento y otra de detención.

En horas de la tarde, de manera conjunta con personal de la Sub DDI Balcarce, se concretó un registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 10, entre Primera Junta (1) y 3, medida dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del juez Juan Tapia.

El procedimiento arrojó resultado positivo. Entre los elementos secuestrados se encontró una garrafa de 10 kilos de color naranja, además de un Posnet correspondiente al comercio “Frutimar” y las prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos investigados.

Cuatro robos bajo investigación

Uno de los hechos ocurrió el 2 de octubre en una vivienda de calle Chacabuco, entre 7 y 5. El propietario se había ausentado durante la mañana y, al regresar, constató el faltante de una garrafa.

Otro episodio tuvo lugar en inmediaciones de avenida Italia (107) y calle 8, donde, tras forzar un food truck denominado “La Juntadita”, sustrajo mercadería de su interior.

El tercer hecho se registró en un comercio ubicado sobre calle Chacabuco, entre 11 y 13. En ese lugar, el autor habría roto una vidriera para ingresar y apoderarse de distintas herramientas.

Finalmente, el comercio “Frutimar” fue víctima de un robo ocurrido el 3 de octubre. En esa oportunidad, el delincuente habría roto la vidriera del local y sustraído dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Permanece detenido

En el marco de estas investigaciones, el joven fue notificado de su detención. Según se informó, ya se encontraba alojado desde el sábado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán, a disposición de la Justicia, por una causa relacionada con el robo cometido en el comercio “La Higiénica”.

Tras las nuevas actuaciones, el acusado continuará alojado en la Unidad Penal N.º 44 mientras avanza la investigación judicial por los distintos hechos.