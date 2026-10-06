Se realizó la octava edición de “Hacelo Corto Balcarce”

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 de Balcarce fue escenario de una nueva edición de “Hacelo Corto Balcarce”, el festival de cortometrajes organizado por estudiantes y docentes de la Tecnicatura en Multimedios.

En su octava edición, la propuesta tuvo como eje temático los 150 años de Balcarce, invitando a los participantes a abordar, desde diferentes miradas y lenguajes audiovisuales, la historia, la identidad, la cultura y las particularidades de la ciudad.

En total, fueron 19 los cortometrajes presentados, realizados por estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito. Las producciones compitieron en tres categorías: 6.º año de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial.

“Hacelo Corto” se consolidó como un espacio de encuentro y producción que permite a los estudiantes expresarse mediante el lenguaje audiovisual, desarrollar sus capacidades creativas y compartir sus trabajos con la comunidad.

Además de las distinciones principales, durante el encuentro se entregaron reconocimientos especiales en diferentes categorías y menciones, destacando el trabajo, la creatividad y el compromiso de los participantes.

Los ganadores

Primera categoría: 6.º año de Primaria

Mejor cortometraje: EPN N.º 19 – 5.º y 6.º – La leyenda del mordisco del diablo.

Actuación: EP N.º 32 – 6.º – Leyenda La Laguna La Brava.

Mejor guion: Emilio Lamarca G2 – La brújula de la Brava.

Realización audiovisual: EEP N.º 6 – 6.º 2.ª – Memorias del agua.

Arte: EE N.º 501 – 2.º ciclo – El Monte del Cura.

Segunda categoría: Ciclo Básico

Mejor cortometraje: EES San José – 1.º año – Historias que solo las sierras conocen.

Actuación: Santa Rosa – Historias que caminan con nosotros.

Mejor guion: SAFI 501 – La caja de las Sierras.

Realización audiovisual: Escuela de Estética – El Aniversario.

Arte: EES N.º 2 – 3.º año – La última noche.

Tercera categoría: Ciclo Superior

Mejor cortometraje: EES N.º 5 – 6.º – Crónicas oscuras.

Actuación: EES N.º 10 – 6.º – Pueblo chico, infierno grande.

Mejor guion: EES N.º 1 – 4.º 5.ª – Prejuicios.

Realización audiovisual: EES N.º 5 – 6.º – Crónicas oscuras.

Arte: EES N.º 9 – 5.º 1.ª – Secretos de un pasado que sigue presente.

Desde la organización agradecieron a las instituciones educativas, estudiantes, docentes, familias y a todas las personas que hicieron posible una nueva edición de “Hacelo Corto Balcarce”.

La iniciativa continúa creciendo como una propuesta que promueve la producción audiovisual estudiantil y fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad, incorporando en esta oportunidad una mirada particular sobre los 150 años de historia de Balcarce.