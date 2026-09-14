EduCoAgro 2026 cerró con una jornada de gran concurrencia

Con una jornada soleada y una importante presencia de público, concluyó este domingo una nueva edición de EduCoAgro 2026, la muestra educativa, agropecuaria y comercial organizada de manera conjunta por el Colegio Rural San José y Agricultores Unidos de Balcarce.

Durante todo el fin de semana, y especialmente durante la jornada de cierre, miles de personas recorrieron el predio y participaron de las distintas propuestas que formaron parte de la exposición.

La programación incluyó muestras dinámicas, maquinaria agrícola, charlas técnicas, el tradicional corte de melga y el “Camino de la Papa”. También se presentaron proyectos educativos y muestras ganaderas de bovinos, equinos, ovinos y porcinos, con remate en vivo.

La propuesta se completó con un espacio gastronómico, artesanos y espectáculos artísticos. En el marco de los 150 años de la fundación de Balcarce, además, se realizó un homenaje especial a José de la Cuadra.

La edición 2026 contó también con la cobertura especial de Radio Puntonueve, que fue el único medio radial local que transmitió en vivo durante las tres jornadas desde el predio. Desde la dirección de la Radio, agradecemos el acompañamiento de oyentes, comercios y empresas para realizar una amplia cobertura.