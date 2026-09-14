El pasado y los desafíos del presente: nueva charla sobre los pueblos originarios de Balcarce

Con una muy buena respuesta de la comunidad, se desarrolló un nuevo encuentro del ciclo “Diálogo entre el pasado y los desafíos del presente”, organizado en el Museo Histórico Municipal de Balcarce (MUHBA).

En esta oportunidad, la licenciada y profesora en Historia balcarceña Felicitas Sánchez Azcárate y el antropólogo Guido Cordero brindaron la disertación titulada “Los pueblos originarios del actual Balcarce en el contexto regional. Transformaciones económicas, políticas e identitarias”.

Durante la jornada, los profesionales aportaron una mirada profunda sobre la complejidad de la sociedad indígena y abordaron diferentes aspectos vinculados con su desarrollo y transformación a lo largo del tiempo.

Entre los temas desarrollados se destacaron el impacto de las guerras en las dinámicas comerciales, las divergencias étnicas y las relaciones parentales entre los pueblos originarios, permitiendo a los presentes acercarse a una perspectiva amplia sobre las sociedades que habitaron la región.

Una vez finalizada la exposición, se abrió un espacio de preguntas e intercambio con el público, instancia que permitió ampliar algunos de los conceptos desarrollados y sumar nuevos aportes a la jornada.

Desde el equipo del Museo agradecieron especialmente la predisposición de los profesionales que participaron del encuentro y destacaron el acompañamiento de la comunidad en estas propuestas que buscan generar espacios de reflexión y conocimiento sobre la historia local y regional.

Próximo encuentro: “Balcarce, memoria de un paisaje”

Asimismo, el MUHBA invitó a las instituciones educativas a participar de la charla y presentación del fanzine Balcarce, memorias de un paisaje, que se realizará el viernes 18 de septiembre, a las 13:30, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”.

La propuesta también tendrá una edición destinada al público en general, que se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, a las 18, en las instalaciones del Museo.

En ambas oportunidades, la artista Marcela Cabutti, acompañada por su editora, presentará el fanzine y dialogará con los presentes en torno a la obra y a las miradas que propone sobre el paisaje y la memoria de Balcarce.