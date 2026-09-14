Jonathan Dipierro completó un Mundial de montaña y finalizó en el puesto 43

El representante de Balcarce Jonathan Dipierro, integrante del equipo El Tucho y portador del dorsal 222, completó una competencia de nivel mundial de montaña con un tiempo de 5 horas y 30 minutos y finalizó en la posición 43 entre 130 corredores.

La competencia reunió a atletas, en su mayoría especializados y adaptados a las exigencias de las carreras de montaña. En ese contexto, Dipierro logró ubicarse entre los primeros puestos y sumó una experiencia internacional representando a Balcarce y a la Argentina.

“Si bien llegaba en mi mejor versión, no esperaba estar tan adelante en un mundial. El nivel europeo es 3 a 1 al nuestro, están muy superiores y quedar puesto 43 de 130 corredores es asombroso para mí”, expresó Dipierro tras completar el recorrido.

Con este resultado, el atleta balcarceño cerró su participación con una actuación que le permitió medirse con corredores de distintos lugares y sumar experiencia en una competencia internacional de alto nivel.