Se podrá acampar en la sierra La Barrosa durante el regreso del automovilismo nacional

Ante las consultas generadas en las últimas horas, Radio Puntonueve pudo confirmar que quienes lleguen a Balcarce para presenciar la competencia del 26 y 27 de septiembre en el autódromo Juan Manuel Fangio podrán acampar en la sierra La Barrosa.

La aclaración surge luego de un comunicado con recomendaciones para los espectadores que concurran durante ese fin de semana, en el que se sugería evitar el acampe en el sector de la sierra. La indicación generó numerosas consultas entre los aficionados que ya planifican su llegada a la ciudad para acompañar el retorno del automovilismo nacional.

Según pudo averiguar Radio Puntonueve, no se impedirá el acampe en la parte alta de La Barrosa. Sin embargo, quienes opten por esta modalidad deberán tener en cuenta que se trata de un espacio de sierra y que, por lo tanto, no contará con los servicios y la infraestructura propios de un camping.

En ese sentido, no habrá un sector específicamente delimitado y acondicionado como camping, aunque sí estará permitido instalar carpas y permanecer en el predio de esa manera durante el fin de semana de la competencia.

Al mismo tiempo, se recomienda a quienes prefieran alojarse en la ciudad comunicarse con la Subsecretaría de Turismo, donde podrán recibir información sobre las distintas alternativas de alojamiento disponibles en Balcarce.

De esta manera, los aficionados que decidan vivir el regreso del automovilismo nacional desde la sierra podrán hacerlo con sus carpas, manteniendo una modalidad que forma parte del tradicional folclore de las grandes competencias automovilísticas.