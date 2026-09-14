Una campaña solidaria busca llevar televisores a todas las habitaciones del Hospital Fossati

La Fundación “Donde Quiero Estar” lanzó una nueva iniciativa solidaria para equipar con televisores las habitaciones del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. La propuesta contempla la adquisición de 30 equipos y también uno destinado al sector de Hemoterapia. La inversión estimada ronda los 8 millones de pesos.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes permanecen internados y hacer más llevadera su estadía, la Fundación “Donde Quiero Estar” puso en marcha una nueva campaña solidaria en Balcarce.

La iniciativa es impulsada localmente por Cristina Díaz y Ana Albanese, quienes desde hace tiempo llevan adelante distintas acciones destinadas a acompañar al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” y, especialmente, al área de Oncología.

En esta oportunidad, el proyecto apunta a ampliar el alcance de esas acciones y lograr que todas las habitaciones del primero al tercer piso cuenten con un televisor, además de incorporar un equipo en el sector de Hemoterapia.

El objetivo: 30 televisores

Para concretar la iniciativa serán necesarios 30 televisores de 32 pulgadas, junto con los respectivos soportes para su instalación en las paredes.

De acuerdo con las organizadoras, cada equipo tiene actualmente un valor estimado de entre 260.000 y 270.000 pesos, por lo que la inversión total necesaria se ubica en torno a los 8 millones de pesos.

La campaña busca involucrar a toda la comunidad y no solamente al sector empresario. Las voluntarias destacaron que, si bien habitualmente reciben el acompañamiento de comercios y empresas, en esta oportunidad también quieren brindarles a los particulares la posibilidad de sumarse.

Una iniciativa para humanizar la internación

La propuesta surgió como consecuencia del trabajo cotidiano que Díaz y Albanese ya venían realizando dentro del Hospital.

En campañas anteriores, las voluntarias habían conseguido elementos como sábanas, mesas de luz, sillas y dispensers de alcohol, entre otros recursos destinados a mejorar las condiciones de los pacientes.

Fue durante ese proceso que apareció una nueva necesidad. Cristina Díaz observó que las personas internadas que no cuentan con un teléfono celular, una radio u otra alternativa de entretenimiento pasan buena parte del tiempo sin ninguna distracción.

“Pobre el internado, el que no tiene un teléfono o una radio mira el techo”, explicó al recordar cómo surgió la idea de avanzar con la compra de televisores.

Desde la Fundación remarcaron que el objetivo va más allá de incorporar un elemento de entretenimiento. La intención es humanizar la internación y brindarles a los pacientes una alternativa que pueda acompañarlos durante su permanencia en el establecimiento.

Los equipos funcionarán mediante conexión a Wi-Fi, por lo que no será necesario utilizar fichas ni afrontar un costo adicional para acceder al servicio.

De esta manera, la propuesta también se diferencia de un sistema que había funcionado años atrás en el Hospital, cuando el uso de los televisores requería el pago de una ficha.

Cómo colaborar

La campaña está abierta a toda la comunidad y no establece un monto mínimo ni máximo para las donaciones.

Quienes quieran realizar un aporte pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

nma.nacion

La cuenta corresponde al comercio Nuevas Mueblerías Avenida, donde se concretará la compra de los televisores.

Para facilitar el seguimiento de la campaña, se solicita a quienes realicen una transferencia que envíen el comprobante a través de WhatsApp a los números:

📱 2266 536001

📱 2266 537335

De esta manera, las organizadoras podrán llevar un registro de los aportes recibidos y conocer el avance hacia el objetivo final.

Además, Díaz y Albanese tienen previsto recorrer empresas y comercios de la ciudad para presentar personalmente el proyecto y solicitar su colaboración.

Una campaña con antecedentes

Las integrantes de la Fundación “Donde Quiero Estar” ya cuentan con experiencia en este tipo de iniciativas solidarias.

Según recordaron, campañas anteriores destinadas a reunir fondos para adquirir distintos elementos necesarios para el Hospital pudieron concretarse en períodos relativamente breves gracias al acompañamiento de los vecinos y del sector privado.

Ahora esperan repetir esa respuesta para alcanzar la nueva meta.

“Tenemos un mes, dos meses, lo queremos lograr”, señalaron las voluntarias, aunque aclararon que el compromiso no estará limitado a un plazo determinado.

“Hasta que no lo logremos no paramos”, remarcaron.

El desafío: que cada habitación tenga su televisor

La meta está definida: 30 televisores, una inversión cercana a los 8 millones de pesos y el compromiso de toda una comunidad.

Para las impulsoras de la campaña, sin embargo, el proyecto representa mucho más que la adquisición de equipamiento.

La intención es que cada televisor pueda convertirse en una herramienta sencilla para acompañar a quienes atraviesan una internación y, al mismo tiempo, que cada vecino que contribuya pueda saber que su aporte quedó destinado a mejorar la estadía de otra persona dentro del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

La campaña ya está en marcha y sus organizadoras confían en que, con el acompañamiento de los balcarceños, el objetivo pueda alcanzarse.