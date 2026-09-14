El Concejo Deliberante analizará el sistema de fotomultas y pedirá precisiones sobre su funcionamiento

El Concejo Deliberante de Balcarce se apresta a tratar un proyecto que busca obtener precisiones sobre el funcionamiento y la legalidad del sistema de constatación electrónica de infracciones de tránsito en el distrito.

La iniciativa fue presentada por el concejal de La Libertad Avanza, Ángel Enrique Guillén, y deberá ser analizada previamente en la Comisión de Planeamiento antes de una eventual discusión en el recinto durante la próxima sesión ordinaria.

El expediente plantea la necesidad de verificar que los radares y equipos electrónicos utilizados cuenten con las correspondientes homologaciones y autorizaciones provinciales. También solicita información vinculada con los convenios y contratos suscriptos entre la Municipalidad, la Provincia de Buenos Aires y la empresa proveedora del sistema.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con el procedimiento mediante el cual una captura electrónica se transforma en un acta de infracción. En ese sentido, se busca determinar si existe una validación humana previa, qué funcionarios están habilitados para realizarla y de qué manera se garantiza la trazabilidad de cada trámite.

El proyecto también solicita información sobre las firmas institucionales utilizadas en las fotomultas. En particular, requiere que el Ejecutivo informe la fecha efectiva de cese del funcionario Lucas Quiñones, acompañando el correspondiente acto administrativo, y precise si se emitieron o notificaron actas con su firma con posterioridad a su salida de funciones.

Además, se solicita una nómina completa de los dispositivos instalados en el distrito, incluyendo ubicación, marca, número de serie, tipo de infracción registrada y fecha de puesta en funcionamiento, junto con las certificaciones vigentes de cada equipo.

Por último, el pedido contempla la presentación de estadísticas sobre las actas confeccionadas desde el inicio del sistema, discriminando aquellas que fueron pagadas, recurridas o anuladas. También se solicita conocer el monto recaudado por la comuna, el esquema de distribución de los fondos obtenidos y las medidas de señalización implementadas en los lugares donde funcionan los dispositivos de control.