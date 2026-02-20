Convocan a vacunarse contra el sarampión

El área de Epidemiología del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” informa a la comunidad que el pasado 12 de febrero el Ministerio de Salud de la Nación emitió una notificación sanitaria tras confirmarse un caso de sarampión en un residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedentes de viaje y circulación por la provincia.

De acuerdo a los datos oficiales, la persona concurrió a un encuentro multitudinario en la ciudad de Azul durante el período en que podía transmitir el virus, lo que implicó la exposición de alrededor de un centenar de asistentes.

Si bien en nuestra ciudad no se registran casos hasta el momento, desde el Hospital se subraya que la anticipación es la principal estrategia para impedir la reintroducción de una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones severas, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos sin esquema completo de vacunación.

La vigilancia de la Enfermedad Febril Exantemática (EFE) constituye el dispositivo centinela que permite detectar de manera precoz cualquier cuadro sospechoso. El sistema sanitario local dispone de protocolos y recursos para la identificación, notificación y seguimiento, pero resulta fundamental la participación activa de la población.

Se solicita consultar de inmediato ante la presencia de signos compatibles como fiebre elevada (superior a 38°), aparición de manchas blanquecinas en la mucosa bucal (conocidas como manchas de Koplik), erupción cutánea que comienza detrás de las orejas y en el rostro y luego se expande al tronco y las extremidades, junto a síntomas respiratorios como tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La vacunación continúa siendo el pilar esencial para bloquear la circulación viral. Mantener el calendario al día no solo protege en forma individual, sino que fortalece la inmunidad colectiva y evita la generación de focos de transmisión en el territorio.

Desde el Área de Epidemiología se insiste en que la información responsable, la consulta oportuna y la actualización del esquema de inmunización son acciones decisivas para preservar la salud comunitaria.