Corte de energía para este domingo

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad, dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento a realizarse en líneas de media tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico el domingo 2 de noviembre en el horario de 06:00 a 12:00.

Se verá interrumpido el servicio a la mayoría de los usuarios que se encuentren en los siguientes sectores:

· Calle 14 a 20 y entre Av. Italia (107) y calle 115

· Calle 18 a Av. Caseros y entre Av. Italia (107) y calle 9

· Av. Caseros y calle 120 y entre Av. Italia (107) y calle 23

· Av. Cereijo (31) y Av. Pueyrredón (39) entre calles 104 y 108

· Calle de frigorífico Cundir entre ruta 226 y calle 107

· Línea de derivación hacia INTA