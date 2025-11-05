10.3 C
Balcarce
miércoles 5, noviembre, 2025
Corte de energía para este jueves

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este jueves 6 en el horario de 07:00 a 12:30.

  Se verá interrumpido el servicio a la mayoría de los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Av. Suipacha (32) entre calle 13 y Av. Favaloro, ambas veredas

· Calle 34 entre calle 13 y Av. Favaloro, ambas veredas

· Calle 13 entre calles 30 y 36, ambas veredas

· Calle 15 entre calles 30 y 38, ambas veredas

