Corte de energía programado para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes 11en el horario de 07:30 a 13:00.
Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
- Calle 20 entre Mar y Sierras y colectora, ambas veredas.
- Calle 18 entre Mar y Sierras y colectora, ambas veredas.
- Calle Mar y Sierras desde Av. San Martín a calle 22 ambas veredas.
- Av. Central desde Av. San Martín a calle 22 ambas veredas.