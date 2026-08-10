La Escuela Municipal de Básquet fue local por una nueva fecha de la AMB

Este fin de semana, los equipos de la Escuela Municipal de Básquet disputaron como locales la cuarta fecha del torneo organizado por la Asociación Marplatense de Básquetbol.

La jornada se desarrolló en el gimnasio del Club Ferroviarios, donde los representantes de Balcarce recibieron a Quilmes y Unión de Mar del Plata en las distintas categorías.

Como antesala de la actividad competitiva, los chicos de la categoría Premini tuvieron la posibilidad de jugar de manera recreativa, sumando minutos en cancha y adquiriendo experiencia.

En cuanto a los partidos oficiales, se registraron los siguientes resultados:

Mini: Escuela Municipal 23 – 38 Quilmes.

Infantiles: Escuela Municipal 77 – 19 Quilmes.

Cadetes: Escuela Municipal 35 – 63 Quilmes.

Juveniles: Escuela Municipal 47 – 44 Unión.

De esta manera, los equipos municipales continúan con su participación en el certamen de la Asociación Marplatense de Básquetbol, sumando rodaje y experiencia en las diferentes categorías.