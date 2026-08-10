Destacada participación del Ballet Árabe Al Shams y el Taller de Danza y Movimiento en el XII Concurso “Danza en las Sierras”

Las alumnas del Ballet Árabe Al Shams y del Taller de Danza y Movimiento, dirigidos por la profesora Mariana Martorello, tuvieron una destacada actuación el pasado domingo 9 de agosto en el XII Concurso de Danzas “Danza en las Sierras”.

El certamen, organizado por la Confederación Mundial de Profesionales de Danza, se llevó a cabo en el Teatro Municipal, donde las representantes locales cosecharon importantes reconocimientos en distintas categorías y disciplinas.

Los resultados obtenidos fueron:

🥇 1.er puesto – Solista Infantil, Árabe con elemento: Alina Simoiz.

Alina Simoiz. 🥇 1.er puesto – Solista Juvenil 1, Bellydance: Ema Luna.

Ema Luna. 🥇 1.er puesto – Dúo Árabe Percusión Moderna: Alina Simoiz y Ema Luna.

Alina Simoiz y Ema Luna. 🥈 2.º puesto – Dúo Bellydance: Ema Luna y Alina Simoiz.

Ema Luna y Alina Simoiz. 🥇 1.er puesto – Grupo Free Dance, Adulto: Silvia Luna, María Isabel Dimuro, Norma Jara, Rossana Sada, María de los Ángeles Vedoy y Mariana Martorello.

Silvia Luna, María Isabel Dimuro, Norma Jara, Rossana Sada, María de los Ángeles Vedoy y Mariana Martorello. 🥇 1.er puesto – Grupo Bolero, Adulto: Silvia Luna, María Isabel Dimuro, Norma Jara, Rossana Sada, María de los Ángeles Vedoy y Mariana Martorello.

Además, durante la entrega de premios especiales, la alumna Rosanna Sada fue distinguida con el reconocimiento a Bailarina Revelación, sumando otro importante logro para la delegación.

Desde el Ballet Árabe Al Shams y el Taller de Danza y Movimiento, la profesora Mariana Martorello felicitó a todas sus alumnas por el compromiso, el esfuerzo y los resultados alcanzados, destacando el orgullo por la participación en este importante encuentro de la danza.

Asimismo, la profesora invita a quienes deseen acercarse a este mundo artístico a sumarse a las clases y formar parte de las propuestas del Ballet Árabe Al Shams y del Taller de Danza y Movimiento.