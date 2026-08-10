El Municipio profundiza el mantenimiento de la red pluvial ante la posibilidad de lluvias intensas

Con la mirada puesta en los próximos meses y ante la posibilidad de atravesar un período con lluvias por encima de los valores normales, la Municipalidad continúa ejecutando un plan integral de mantenimiento y recuperación de la red pluvial de la ciudad.

El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, repasó las principales intervenciones realizadas durante el último año y medio y anticipó nuevas acciones preventivas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de desagües.

Uno de los sectores donde se trabajó intensamente fue el canal ubicado en la intersección de avenida Caseros y avenida Pueyrredón (39). Allí se llevaron adelante recientemente distintas tareas para recuperar su capacidad de escurrimiento.

“Realizamos la ampliación de todas las bocas de tormenta, limpiamos los ductos y restablecimos la capacidad de salida del agua, que estaba completamente obturada”, explicó Torres.

El funcionario señaló que durante los trabajos se constató que el canal no estaba funcionando correctamente, por lo que fue necesaria una intervención de mayor alcance.

“Colocamos nuevos tubos, limpiamos todo el canal a cielo abierto y se hizo la limpieza de ese sector. Son trabajos que forman parte de un plan de mantenimiento de los desagües pluviales que venimos desarrollando desde hace más de un año”, detalló.

A estas tareas se sumaron intervenciones sobre la red cloacal, principalmente mediante la desobstrucción de distintos conductos, trabajos que se realizaron tanto durante el año pasado como en lo que va del presente.

Por otra parte, Torres recordó la construcción del canal aliviador que funciona como bypass entre avenida Italia (107) y el Colegio San José. Esta obra fue diseñada con el objetivo de disminuir el caudal de agua que desemboca en calle 48 y mejorar el comportamiento del sistema ante episodios de lluvias intensas.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos señalaron que las tareas de mantenimiento continuarán durante los próximos meses, con el objetivo de anticiparse a posibles períodos de precipitaciones abundantes y sostener en condiciones adecuadas la infraestructura de desagües de la ciudad.