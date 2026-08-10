El sitio web del Municipio de Balcarce recibió el Premio Internacional OX 2026

El sitio web oficial del Municipio de Balcarce, www.balcarce.gob.ar, fue distinguido con el Premio Internacional OX 2026, un reconocimiento otorgado por Editorial OX a páginas web consideradas destacadas de países de habla hispana.

El portal municipal fue seleccionado en la categoría “Organismos y Gobierno”, dentro de una evaluación que contempla diferentes aspectos vinculados con la calidad de los contenidos, la creatividad, la facilidad de navegación y la difusión de información de interés para la comunidad.

A partir de esta distinción, el sitio balcarceño también podrá formar parte de la próxima edición del libro “Internet en español”, una publicación que reunirá una selección de páginas web consideradas destacadas de Argentina y de otros veinte países hispanohablantes.

Los Premios Internacionales OX se entregan desde hace más de dos décadas y reconocen anualmente una selección de sitios web de distintos países de habla hispana, distribuidos en diez categorías. Para determinar los sitios distinguidos se aplican quince criterios propios desarrollados por Editorial OX a partir del análisis de páginas institucionales de los 21 países hispanohablantes.

Según se informó desde la entidad otorgante, los premios tienen carácter honorífico y buscan estimular el desarrollo de contenidos digitales de calidad que contribuyan a difundir información relevante de los países de habla hispana a través de Internet.

Editorial OX, que se define como independiente de organismos e instituciones públicas o privadas, señala que sus reconocimientos apuntan a distinguir sitios que, además de ofrecer información de utilidad, presenten contenidos accesibles, creativos y de interés para públicos diversos.

En el caso de Balcarce, la distinción representa un reconocimiento al trabajo desarrollado para mantener actualizado el portal oficial y fortalecerlo como una herramienta de información y acceso a servicios, programas, noticias y actividades generadas desde la administración municipal.