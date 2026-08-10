Nueva jornada de fiscalización mensual para artesanos

Mañana se llevará a cabo una nueva jornada de fiscalización mensual de artesanos en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Favaloro 785. La actividad se desarrollará de 10 a 12 y estará destinada a quienes buscan obtener la autorización para participar como feriantes en los distintos eventos que se realizan en el distrito.

Desde el área de Cultura se informó que cada artesano deberá presentarse con dos trabajos: uno avanzado, pero sin finalizar, que deberá ser completado posteriormente en la sede de Cultura ante la encargada de la fiscalización, y otro que deberá estar terminado.

Una vez obtenida la autorización correspondiente, los artesanos quedarán habilitados para participar como feriantes en las diferentes propuestas y eventos que se desarrollen en el partido.

Ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Cultura o comunicarse telefónicamente al 42-2617.