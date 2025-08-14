Corte de energía programado para este viernes

El área de redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este viernes 15 en el horario de 07:30 a 13:30.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Calle 23 entre calles 20 y 24, v. par

· Calle 25 entre Av. Kelly y calle 20, v. par

· Calle 27 entre Av. Kelly y calle 22, v. par

· Calle 29 entre Av. Kelly y calle 30, ambas veredas

· Calle 18 entre Av. Cereijo (31) y calle 25, ambas veredas

· Calle 20 entre calles 27 y 29, v. impar

· Calle 22 entre calles 21 y 33, ambas veredas