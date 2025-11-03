Crece la producción de palta en Mar del Plata: la nueva cosecha rendirá 2.000 kilos

Con la producción de kiwi ya consolidada, Mar del Plata incorporó años atrás otro cultivo adaptado al clima y al suelo de la región: la palta. Dos años después de la primera cosecha experimental, se estima que el fruto rendirá alrededor de 2.000 kilos por hectárea.

Guillermo Brown, ingeniero agrónomo a cargo de Proyecto Agrario, una empresa marplatense con más de 20 años de experiencia en la producción de kiwi, explicó cómo avanza la actividad y señaló que los cultivos plantados en los últimos años comienzan a madurar.

Proyecto Agrario, ubicado en la zona de Batán, inició el cultivo de palta —específicamente de la variedad HASS— hace cinco años en el establecimiento “La Pilar”, situado en el kilómetro 15 de la Ruta 88. La primera cosecha se realizó a fines de 2023 y alcanzó los 700 kilos.

La cosecha 2024/2025 ya registró un rendimiento aproximado de 2.000 kilos por hectárea, aunque las expectativas iniciales eran mayores. Brown indicó que el rendimiento “tendría que haber crecido al doble o al triple”, pero un evento climático afectó la proyección. En febrero, una fuerte caída de granizo impactó en la zona sur de Mar del Plata, donde se encuentra el establecimiento, lo que redujo las posibilidades de crecimiento. “Esa manga de piedra nos golpeó bastante duro, así que esperamos que el rendimiento se mantenga respecto al del año pasado”, señaló.

La ventana comercial: un factor clave

El desarrollo del proyecto se apoya en un aspecto estratégico: el momento de la cosecha. La producción local ocurre en verano, entre diciembre y febrero, lo que la posiciona en contraestación respecto de los principales proveedores del hemisferio sur, como Chile, y del norte argentino.

“La cosecha en Mar del Plata se produce en verano. Nuestro proyecto está pensado prácticamente para sustituir la importación de palta”, explicó Brown.

Actualmente, Proyecto Agrario cuenta con una hectárea en producción y cinco hectáreas adicionales plantadas este año que aún no ingresaron en etapa productiva. Además, se prevé que otras firmas, como Estancia El Boquerón, comiencen a cosechar próximamente.

A nivel regional, se estima que existen unas 30 hectáreas de palta implantadas. “Es un fruto que gusta, se le encuentran cada día más alternativas para consumirlo y hay una demanda creciente que estamos empezando a poder abastecer, pero aún estamos lejos de cubrirla”, concluyó Brown.