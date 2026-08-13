Cristian Méndez actuará junto a Nahuel Pennisi en Buenos Aires

El próximo lunes 17 de agosto, feriado nacional, la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, será escenario de una jornada especial para conmemorar al General Don José de San Martín, con actividades gratuitas y propuestas para disfrutar en familia.

La celebración comenzará a partir de las 10, con una programación que combinará música, espectáculos y actividades culturales. Entre los artistas que se presentarán estarán Los Tordos, los payadores Cristian Méndez y «Nacho» Besteiro, y Nahuel Pennisi.

Uno de los momentos centrales será el acto protocolar, que contará con la participación de abanderados de escuelas porteñas y efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, en homenaje a la figura del Libertador.

Durante la jornada también se realizará la entrega de distinciones a integrantes de la Policía y los Bomberos de la Ciudad, como reconocimiento a su labor y compromiso con la comunidad.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica pensada para acompañar el encuentro y compartir en familia.

La cita será en Plaza San Martín, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Maipú, en el barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita.