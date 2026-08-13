Se incendió la cabina de un camión en plena Ruta 226

Un camión sufrió un incendio durante la noche de este miércoles mientras circulaba por la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 83, en jurisdicción de Balcarce.

El hecho ocurrió poco antes de las 23, cuando, por causas que son materia de investigación, aparentemente un desperfecto mecánico habría provocado el inicio del fuego.

Las llamas afectaron principalmente la zona de la cabina del vehículo. Afortunadamente, el chofer, oriundo de Mar del Plata, logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

Tras el episodio, se hizo presente en el lugar personal del Destacamento Vial Balcarce, que trabajó en el sector para asistir ante la emergencia y resguardar la circulación sobre la ruta.

No se registraron personas heridas como consecuencia del incendio.