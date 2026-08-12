La Sub-13 de Balcarce volvió a perder y quedó sin margen de error en el Torneo de Selecciones

La Selección Sub-13 de la Liga Balcarceña de Fútbol cayó este miércoles por 2-1 ante el combinado del Partido de La Costa, en su segunda presentación en el Torneo de Selecciones Juveniles organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP).

El encuentro correspondió a la segunda fecha de la Zona 3 y se disputó en la cancha de la Asociación de Fomento San Bernardo. El escenario debió ser modificado respecto del lugar originalmente previsto, en Mar del Tuyú, debido a las malas condiciones que presentaba el campo de juego.

El conjunto balcarceño no pudo recuperarse de la derrota sufrida en el debut, cuando había perdido como local por 3-1 frente a General Madariaga, y volvió a quedarse con las manos vacías.

Para el seleccionado del Partido de La Costa, en cambio, el triunfo significó una importante recuperación luego de un estreno complicado. En su primera presentación, había sido goleado 7-0 por Mar del Plata.

Con dos derrotas en sus primeras presentaciones, la Selección Sub-13 de la Liga Balcarceña deberá afrontar ahora sus próximos compromisos con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en carrera dentro del certamen juvenil y buscar revertir el comienzo adverso en la Zona 3.