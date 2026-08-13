El Concejo Deliberante tendrá este jueves su undécima sesión ordinaria

El Honorable Concejo Deliberante llevará adelante este jueves, desde las 19:30, su undécima sesión ordinaria del año, con un extenso orden del día que contempla iniciativas vinculadas a seguridad, obras y servicios públicos, salud, transporte, tierras municipales y distintos reconocimientos a instituciones y vecinos de la ciudad.

Uno de los principales ejes de la jornada será la situación de seguridad, en un contexto marcado durante las últimas semanas por distintos hechos delictivos y por los reclamos expresados por vecinos y diferentes sectores de la comunidad.

Dentro del temario figura un proyecto impulsado por el concejal Guillén, mediante el cual se plantea una expresión de preocupación por la creciente ola delictiva y se contempla la interpelación al coordinador de Protección Ciudadana.

A su vez, los concejales Guillén, Marchegiani y Capeccio presentaron una iniciativa para solicitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires la implementación de un operativo extraordinario y continuo de refuerzo de seguridad en el distrito.

Otro de los proyectos relacionados con esta problemática propone solicitar a las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires el tratamiento y aprobación de las iniciativas que establecen el régimen de reiterancia. La propuesta fue presentada por Guillén junto a otros integrantes del cuerpo deliberativo.

De esta manera, la cuestión de la seguridad volverá a ocupar un lugar central en el recinto, en una sesión que tendrá un amplio temario y que abordará además diferentes asuntos vinculados con la prestación de servicios, el desarrollo de obras y cuestiones administrativas y comunitarias de interés local.