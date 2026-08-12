Destacada actuación de deportistas balcarceños en el Open Provincial de Para Powerlifting

Los deportistas balcarceños Braian Zubiría y Luis Cardoso, integrantes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Balcarce (EMDAB), tuvieron una destacada participación en una nueva edición del Open Provincial de Para Powerlifting.

La competencia se desarrolló en el Centro Cultural de Ostende y reunió a 25 atletas provenientes de distintos puntos del país, en una jornada que volvió a poner en valor el crecimiento del deporte adaptado y la importancia de la inclusión a través de la actividad física.

En cuanto a los resultados, Luis Cardoso logró el primer puesto en su categoría hasta 97 kilogramos, luego de concretar un levantamiento final de 86 kilos.

Por su parte, Braian Zubiría también tuvo una actuación sobresaliente. El deportista se quedó con el primer puesto en la categoría Junior, con un levantamiento de 110 kilos, mientras que alcanzó el segundo lugar en la categoría Elite hasta 80 kilogramos.

Ambos representantes de Balcarce forman parte desde hace tiempo de las actividades de la EMDAB, donde llevan adelante su preparación bajo la guía del profesor Carlos Diez de Ulzurrun.

Los resultados obtenidos reflejan el trabajo y la constancia de los atletas locales y consolidan la presencia de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado en competencias de alcance provincial y nacional.