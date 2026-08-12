La papa, de Argentina al mundo: Balcarce será sede de una jornada técnica sobre el cultivo

El Banco de Alimentos Balcarce organizará el próximo martes 25 de agosto la primera Jornada Técnica “La Papa, de Argentina al Mundo”, un encuentro que reunirá a productores, profesionales, investigadores, empresas e instituciones vinculadas con una de las principales actividades productivas de la región.

La jornada se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural y contará con exposiciones y paneles dedicados a distintos aspectos de la producción de papa, entre ellos clima, suelo, genética, mejoramiento, manejo agronómico y sustentabilidad.

Desde la organización destacaron que se trata de la primera jornada técnica sobre papa que se realiza en Balcarce con un enfoque exclusivamente técnico y sin una finalidad comercial. La propuesta surgió a partir de la necesidad de generar un espacio de intercambio y conocimiento entre los distintos actores que forman parte de la cadena productiva.

Además de su objetivo técnico y productivo, la iniciativa tendrá un importante componente solidario. Actualmente, el Banco de Alimentos Balcarce trabaja junto a 22 instituciones y durante el último mes entregó alimentos a unas 1.720 personas. Lo recaudado durante la jornada permitirá adquirir productos básicos que no siempre pueden conseguirse mediante donaciones.

La actividad cuenta con el acompañamiento del INTA, la Sociedad Rural, la Asociación de Ingenieros Agrónomos y numerosas instituciones y empresas vinculadas al sector. En total, más de 45 empresas acompañan la propuesta.

La entrada tendrá un valor de $30.000 y será destinada a beneficio del Taller Protegido Balcarce. El costo incluye almuerzo y servicio de café.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través de la página web del Banco de Alimentos Balcarce.