Volcó un camión en la Ruta 55 y dos personas fueron asistidas

Un camión proveniente de Buenos Aires protagonizó un vuelco durante la madrugada de este jueves en la Ruta Provincial 55, a la altura del kilómetro 97, en jurisdicción de Balcarce.

Por causas que son materia de investigación, el transporte perdió el control mientras circulaba por la traza y terminó volcando a un costado de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, el chofer y su acompañante debieron ser asistidos en el lugar por personal del Hospital Municipal de Balcarce.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de ambos ocupantes ni sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.