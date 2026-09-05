Cristian Méndez llevará su canto a España

El payador balcarceño Cristian Méndez representará a la Argentina junto a Emanuel Gabotto, de Dolores, en una nueva edición de la Gira Internacional de Payadores, que se desarrollará entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre.

El recorrido incluirá las islas de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria, donde los artistas participarán de presentaciones, talleres, encuentros con estudiantes y distintas actividades vinculadas con la improvisación y la tradición oral.

Méndez ya había visitado las Islas Canarias en 2018, aunque en aquella oportunidad estuvo únicamente en Gran Canaria. En esta nueva visita tendrá la posibilidad de recorrer cuatro islas y compartir la expresión de la payada argentina en espacios culturales y educativos.

La gira contará también con la participación del reconocido improvisador canario Yeray Rodríguez, quien estará a cargo de articular parte de las actividades.

La propuesta busca generar un intercambio cultural entre la tradición de la payada rioplatense y las distintas expresiones de la improvisación propias de Canarias, con la palabra, la música y el canto como protagonistas.