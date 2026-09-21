Violenta colisión en avenida Kelly y calle 21: no hubo heridos

Poco después de las 11:30 de este lunes, se registró una violenta colisión en la intersección de avenida Kelly y calle 21, en Balcarce.

Por motivos que serán materia de análisis, y para lo cual se prevé recurrir a las cámaras de seguridad, un Citroën C4 impactó contra la parte trasera de una Ford Ranger.

Producto del fuerte impacto, la camioneta quedó detenida en sentido contrario al de circulación, mientras que el C4 terminó contra las defensas del café de la esquina.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas. El conductor de la camioneta, de apellido Rey, señaló que quien manejaba el C4 pasó el semáforo en rojo.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes intervinieron en el operativo y las actuaciones correspondientes.

Vale destacar que los empleados que trabajaban en las bocas de tormenta no sufrieron las consecuencias del accidente.