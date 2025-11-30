Cuatro clasificados a semifinales en los Playoffs del Torneo Oficial 2025

Este fin de semana se disputaron los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final de los Playoffs del Torneo Oficial 2025 – Copa “Centenario Club Atlético San Agustín”, organizados por la Liga Balcarceña de Fútbol. Con los resultados obtenidos, quedaron definidos los cuatro equipos que seguirán en competencia por un lugar en la Final Anual, instancia en la que ya espera Racing FC tras adjudicarse la Etapa Regular.

El sábado, en el predio del Club Teléfonos, FC Agrarias perdió 3-0 ante Ferroviarios, luego del empate 1-1 registrado en la ida. Con un marcador global de 4-1, Ferroviarios avanzó a semifinales.

En paralelo, Los Patos FC venció 2-0 a Sportivo Trabajo Mitre. Sumado al triunfo 3-1 obtenido en el primer cruce, Los Patos FC alcanzó un global de 5-1 y se clasificó a la siguiente fase.

La actividad continuó el domingo en el Estadio “Juan Carlos Gentile”, donde Racing FC superó 5-1 a Atlético San Agustín, revalidando la ventaja lograda en el partido de ida (2-1). Con un total de 7-2, Racing FC confirmó su presencia en la Final Anual.

El cierre de la jornada tuvo lugar en la cancha “Néstor Fabrizzi”, donde Boca Juniors derrotó 2-1 a Amigos Unidos, igualando el global 4-4 tras la caída 3-2 en el primer encuentro. En la definición por penales, Boca Juniors ganó 6-5 y obtuvo el último pasaje a semifinales.

Con estos resultados, las semifinales tendrán los siguientes cruces: Ferroviarios vs. Racing FC y Boca Juniors vs. Los Patos FC. La Liga Balcarceña de Fútbol informará días y horarios el próximo martes durante su reunión semanal.