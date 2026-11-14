El Concejo Deliberante aprobó la creación del Banco Municipal de Elementos de Fisiatría, Ortopedia y Rehabilitación

El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Viviana Erreguerena (Justicialismo) que establece la creación del Banco Municipal de Elementos de Fisiatría, Ortopedia y Rehabilitación.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a dispositivos de asistencia, movilidad, rehabilitación y apoyo para la vida cotidiana a todas aquellas personas que los necesiten por razones de salud.

Según lo establecido en el proyecto, la provisión de estos elementos se realizará mediante el sistema de préstamo de uso gratuito (comodato), de acuerdo con las condiciones que determine la ordenanza y su correspondiente reglamentación.

Entre los principales objetivos del nuevo Banco Municipal se encuentra garantizar el acceso oportuno y gratuito a elementos de fisiatría, ortopedia y rehabilitación, priorizando especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes que atraviesen procesos de recuperación y vecinos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Asimismo, la propuesta contempla promover la recuperación, reparación, acondicionamiento y reutilización de los elementos disponibles, con el propósito de optimizar los recursos y ampliar las posibilidades de asistencia a la comunidad.

Otro de los aspectos destacados es la articulación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer el funcionamiento del espacio y generar mecanismos de colaboración.

Por último, la ordenanza establece que la asignación de los elementos deberá realizarse mediante procedimientos transparentes, equitativos y ágiles, contemplando las necesidades particulares de cada beneficiario.

Con la aprobación unánime del cuerpo legislativo, la iniciativa representa un avance en materia de inclusión, accesibilidad y acompañamiento a los vecinos que requieren elementos de asistencia para mejorar su calidad de vida.