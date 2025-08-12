Dance Pasión se destacó en torneo «Producciones CM»

El pasado 9 de agosto, alumnas del Instituto Dance Pasión, dirigido por su directora y profesora Cecilia García Montoya, participaron en el torneo “Producciones CM”, que se realizó en la ciudad de Balcarce. En esta competencia obtuvieron diversas premiaciones en distintas categorías de danza.

En la disciplina de danza clásica, Aylén Sayago y Pilar Valle García lograron el primer puesto en dúo infantil, mientras que Pilar Valle García también obtuvo el primer puesto como solista infantil en la categoría clásico repertorio, clasificando a las finales Sudamericanas en Uruguay 2025. Por su parte, Aylén Sayago alcanzó el segundo puesto como solista pre infantil en la misma disciplina.

En español flamenco dúo infantil, Angelina Francucci y Pilar Valle García obtuvieron el primer puesto, además del premio a mejor vestuario, lo que les permitió clasificar a las finales nacionales.

En jazz grupal baby, Renata Celaya, Alba Cichiliti, Amy Hormaechea y Anahí Hormaechea obtuvieron el primer puesto y un reconocimiento en musicalización. El mismo grupo logró también el primer puesto en free dance con coreografías de su profesora Pilar Valle García.

Renata Celaya, además, obtuvo el primer puesto como solista en jazz baby y fue reconocida como alumna destacada del certamen.

En la categoría grupal infantil, Ariana Amadeo, Aylén Sayago, Guillermina Valle García, Isabella Bibbó y Angelina Francucci obtuvieron el segundo puesto, y también alcanzaron el primer puesto en free dance.

En la disciplina reggaetón, Aylén Sayago logró el primer puesto como solista pre infantil; Tiziana Pueblas obtuvo el primer puesto en solista infantil; e Isabella Bibbó logró el primer puesto como solista juvenil.

En reggaetón grupal, el instituto obtuvo dos primeros puestos con la participación de Paz Novelli, Guadalupe Redondo, Isabella Bibbó, Angelina Francucci, Tatiana Rivero, Clementina Vega, Jazmín González, Tiziana Pueblas, Pilar Valle García, Ariana Amadeo, Violeta Acosta y Aylén Sayago.

Además, el Instituto Dance Pasión recibió el premio a la mejor puesta en escena en vestuario dentro de la clasificación general del certamen.

El instituto tiene su sede en calle 18 entre 25 y 23. Las inscripciones están abiertas todo el año para niñas a partir de los 2 años. Las disciplinas que se dictan son clásico, español, jazz, free dance y reggaetón. También se puede encontrar al instituto en Instagram como Instituto Dance, y en plataformas como YouTube y TikTok.