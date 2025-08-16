De Balcarce al mundo: hoy cumpliría 100 años Roberto Cambaré

Roberto Cambaré, cuyo verdadero nombre era Vicente Cambareri, nació el 16 de agosto de 1925 en la ciudad de Balcarce. Fue guitarrista, autor y compositor. Adoptó el seudónimo “Roberto Cambaré” por sugerencia de Horacio Guarany, a quien acompañó con la guitarra al comenzar su carrera profesional en 1959.

Algunas de sus composiciones fueron interpretadas por Guarany, entre ellas la zamba Angélica. A lo largo de su trayectoria, escribió obras en colaboración con distintos artistas, como Como se achica la vida (con Horacio Guarany), Contando estrellas (con Víctor Abel Giménez), Cuento de amor (con Pedro Belisario Pérez), El eco de mi tierra y Mi lenta soledad (ambas con María Morena), Huella de recuerdo (con Norberto Albornos), La luna y el sol (con Oscar Valles), y Tumba del Indio (con Roberto Albornoz), entre otras.

Entre sus títulos también figuran Del algarrobo al ombú, Desde tu nombre, Juan Poeta, La noche te lloró, La rosa y la espina, Los celos de mi guitarra, Mi luna cordobesa, Ña Raquel, Paisaje sureño, Provinciania, Tu, Y qué si ya te vas y Zamba amanecida.

En 1979 publicó su autobiografía, titulada Cholito y Yo. En Balcarce, el escenario del Anfiteatro “Saverio Bonazza” ubicado en el cerro El Triunfo lleva su nombre como homenaje. Una noche en el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo dijo: «Yo soy balcarceño. Elegí vivir en Mar del Plata, pero mi raíz está aquí».

Falleció en Mar del Plata el 16 de octubre de 2021.