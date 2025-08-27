Debut con triunfo de «Las Valkyrias»

Un gran debut en la primera división de la Liga Mar y Sierras tuvieron “Las Valkyrias” (equipo femenino de la Escuela de Básquet Ferro). Las dirigidas por Jonathan López le ganaron al reconocido SMATA, que también presentaba su primer plantel femenino pero con el antecedente de competir con fuerza en todas sus divisiones.

El partido fue intenso y parejo desde el inicio. Las jugadoras de Ferro lograron mantenerse al frente en el marcador con una diferencia de entre 6 y 8 puntos durante gran parte del encuentro.

Fue crucial el juego colectivo basado en la circulación de balón y una defensa firme, pese a la corta rotación.

En el último cuarto SMATA acortó diferencias pero con una gran defensa “Las Valkyrias” pudieron sostener la ventaja para finalmente ganar ajustadamente por 44 a 43.

La figura fue Agustina Bollini que logró 18 puntos, 8 rebotes y 8 robos de pelota. “El triunfo se cimentó en el rendimiento colectivo y el carácter en momentos decisivos”, aseguró López.

El próximo fin de semana las balcarceñas enfrentarán al último campeón, Eleven (Once Unidos), aunque no se definió lugar y horario.

Ferro formó con: Bollini (18 pts.), Altamirano (8 pts.), P. López (2 pts.), Pasquale, Fernández, Cornu (2 pts.), M. López (7 pts.) y Noval (7 pts.).