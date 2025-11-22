Definición del título de la Clase 2 del TP: Lantella clasificó 4to.

El piloto balcarceño Santiago Lantella cerró la etapa clasificatoria de la última fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con un avance significativo en el ordenamiento general.

Luego de ubicarse décimo en la tanda del viernes, Lantella mejoró seis posiciones en la clasificación del sábado y terminó cuarto. Con ese resultado, compartirá la primera fila de la serie inicial junto al poleman Valentino Spinella.

La primera batería se disputará este sábado a las 17:35 y tendrá una extensión de cinco vueltas.

Nahuel Di Cicco en la Clase 1

Di Cicco con la motorización de la familia Lantella estará presente este fin de semana en la Clase 1 con un Chevrolet Celta, propiedad de Andrés Di Cicco. El día viernes, Nahuel no pudo clasificar por un problema con el distribuidor. En la clasificación sabatina quedó ubicado en el puesto 39.

La serie de Di Cicco será a las 14:07.