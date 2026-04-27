Fuerte acatamiento a la retención de tareas en áreas municipales

Un alto nivel de adhesión registra la retención de tareas impulsada por trabajadores municipales, en el marco de un conflicto salarial que aún no encuentra resolución con el Ejecutivo local.

Según un relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, la medida presenta un acatamiento muy elevado en distintas áreas, alcanzando en varios sectores el 100%.

Entre los servicios más afectados se encuentran el Hospital Municipal, las guarderías, los Centros de Atención Primaria (CAP’s), las localidades de Los Pinos y San Agustín, y los Centros Integradores Comunitarios (CIC’s), donde la retención es total. La misma situación se replica en áreas como Juzgado de Faltas, Espacios Públicos y Viviendas, todas con adhesión plena.

En contraste, el Palacio Municipal continúa funcionando con normalidad, al igual que el área de Desarrollo Social e Inspección, que no se ve alcanzada por la medida.

El conflicto tiene origen en una disputa salarial aún sin acuerdo entre las partes. El pasado viernes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero no se lograron avances que permitan destrabar la situación.

Desde el sindicato no descartan la continuidad o profundización de las medidas si no hay una respuesta favorable en las próximas instancias de negociación. Mientras tanto, el impacto en la prestación de servicios municipales ya se hace sentir con fuerza en buena parte de la comunidad.