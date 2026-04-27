Se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026, destinada a las categorías juveniles y de adultos, con plazo hasta el 14 de mayo inclusive.

En la categoría de adultos, se incorporan tres disciplinas intergeneracionales que permiten la participación conjunta de un joven (de 12 a 18 años) y una persona mayor (desde los 60 años), sin requerimiento de vínculo familiar. Los interesados pueden inscribirse en la sede de la Subsecretaría, ubicada en avenida Suipacha (32), entre 27 y 29, de lunes a viernes en horario de 8 a 12.

En cuanto a juveniles, se sumaron nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Los participantes de entre 12 y 18 años podrán retirar las planillas de inscripción de lunes a viernes, de 8 a 12, y también los lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15.

Se invita a la comunidad a informarse sobre las distintas disciplinas y modalidades disponibles, y a formar parte de esta propuesta deportiva representando a la ciudad.