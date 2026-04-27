La fecha del domingo se jugó parcialmente por el clima

Este fin de semana se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 –“75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce”–, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol que reúne a 12 equipos locales y pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En la jornada del sábado, en cancha de Atlético San Manuel, el conjunto local y Racing FC igualaron 1 a 1 en un encuentro parejo. Por su parte, Amigos Unidos mostró contundencia ofensiva y goleó 4 a 1 a San Lorenzo en el estadio “Antonio Cerono”. Además, Atlético San Agustín consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a Boca Juniors en el “Juan Carlos Gentile”.

El domingo se disputaron dos de los tres partidos programados. Los Patos FC se hizo fuerte en su cancha y venció 1 a 0 a Ferroviarios, mientras que FC Agrarias protagonizó uno de los resultados más abultados de la fecha al derrotar 5 a 2 a River Balcarce en el estadio “Néstor Fabrizzi”. En tanto, el encuentro entre Deportivo Los Pinos y Sportivo Trabajo Mitre, que debía jugarse en la cancha de Ferroviarios, fue suspendido.

Próxima fecha (4):

Atlético San Manuel vs. Amigos Unidos

Ferroviarios vs. Atlético San Agustín

Sportivo Trabajo Mitre vs. Los Patos FC

Boca Juniors vs. River Balcarce

FC Agrarias vs. San Lorenzo

Racing FC vs. Deportivo Los Pinos