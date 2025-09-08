Cobro de autogestión: denuncian irregularidades del Hospital

La Secretaria General electa del Sindicato de Trabajadores Municipales, Xoana Martínez, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el director del Hospital Municipal, Gabriel Angelini, el subdirector Javier Reino y el director de Salud Familiar y Comunitaria, Aníbal Giusti.

El planteo se centra en el cobro de la autogestión, un concepto que, según el gremio, corresponde exclusivamente a los trabajadores del área de salud. De acuerdo con la presentación, las autoridades mencionadas habrían percibido dicho ítem durante el último mes.

Martínez sostuvo que se iniciaron las gestiones para que los tres funcionarios devuelvan los montos cobrados.

En el mismo sentido, el sindicato recordó que ya había realizado una presentación similar por el otorgamiento de horas extras en el Hospital y en Tránsito, que fue resuelta de manera favorable para el gremio por el Tribunal de Cuentas.