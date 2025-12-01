Denuncia por presunta violencia contra niños en la Sociedad de Protección a la Infancia

Durante el fin de semana ingresó a la Comisaría de la Mujer una denuncia por presunta violencia contra al menos dos niños que asisten a la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce. Según información conocida por Radio 100.9, la presentación apunta a la presidenta de la comisión directiva, quien asumió en el cargo hace poco más de un mes.

La denuncia, que ya fue remitida a la Fiscalía Descentralizada para la continuidad de la investigación, detalla supuestos malos tratos por parte de la presidenta y de una empleada de la institución. Una trabajadora del lugar se presentó ante la Comisaría de la Mujer y aportó un audio en el que se escucharía a la dirigente agrediendo verbalmente a un niño de 5 años y a otro de 12, utilizando expresiones que se alejan mucho del cuidado y el respecto que se le deben brindar a un niño.

También se pudo saber que pesa una prohibición de ingreso a la institución para al menos dos personas. Mientras avanza la investigación, se espera la intervención y el pronunciamiento de los organismos responsables del cuidado de niños en situación de vulnerabilidad.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que no sería la primera vez que ocurre un episodio similar, aunque en esta ocasión el aporte de un video y un audio acreditarían los hechos denunciados.