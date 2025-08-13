10.3 C
Desde el Concejo proponen reconocer a José Luis Pérez como «Personalidad Destacada» por su rol para la llegada de McCain

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce analiza un proyecto para distinguir al exintendente José Luis Pérez, figura clave en la llegada de la empresa McCain, que hoy impulsa el 40 por ciento de la economía local.

En el marco del 30° aniversario de MCCain Argentina y puntualmente en Balcarce, el bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de resolución para declarar al Ing. José Luis Pérez como «Personalidad Destacada» de Balcarce. El reconocimiento destaca su gestión como intendente municipal, que resultó fundamental para la radicación de la planta de McCain en la ciudad, un hito que transformó la economía y el desarrollo productivo de la ciudad.

