Desde este martes cambia el horario bancario

A partir de este lunes 1 de diciembre, las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires comienzan a implementar su esquema de verano, con un nuevo horario de atención de 8 a 13, según lo establecido por el Decreto N.º 2894. La medida regirá hasta el 22 de marzo de 2026 y alcanza tanto a bancos públicos como privados.

El objetivo del cambio es mitigar el impacto de las altas temperaturas sobre trabajadores y usuarios, además de ordenar la afluencia de personas durante la temporada estival. No obstante, la aplicación del nuevo horario depende de la adhesión de cada municipio.

En Balcarce, sin embargo, las sucursales mantienen este lunes su horario habitual. Según informaron fuentes bancarias, la comunicación oficial llegó tarde y las cajas fuertes ya estaban programadas para abrir a las 10, por lo que el nuevo esquema comenzará a regir recién desde el martes.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus trámites considerando esta modificación para evitar demoras y contratiempos.